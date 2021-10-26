نبيل الحلفاوي: حفظ الله السودان وشعبه ووقاهم شر التمزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على الأحداث التي تشهدها دولة السودان الشقيقة، داعيا الله أن يحفظ هذا الوطن وشعبه.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "حفظ الله السودان وشعبه.. ووقاهم شر التمزق وأصحاب الأجندات الخاصة ووحد قلوبهم على ما فيه مصلحة البلاد ويسر لهم ما فيه الخير والاستقرار".

وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، يوم الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بعد ساعات من احتجاز رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعدد من الأعضاء المدنيين بالسلطات الانتقالية وسط أزمة سياسية حلت بين شركاء الحكم الانتقالي.

وكشف البرهان، في خطاب متلفز، عددا من القرارات شملت حل مجلسي السيادة ومجلس الوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين "حتى مراجعة عملها وتشكيلها، على أن تتولى إدارة شؤون البلاد حكومة من كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان حتى إجراء الانتخابات العامة في يوليو 2023".

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