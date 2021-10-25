ديو سيف نبيل وبلقيس يحقق رقماً قياسياً.. وعمر صباغ يُعلّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقترب أغنية “ممكن” للنجمين سيف نبيل وبلقيس من تحقيق 100 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”، بعد 5 أشهر فقط من صدورها.

ومع اقتراب الأغنية من تحقيق هذا الرقم القياسي، عبّر موزع الأغنية، المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ عن سعادته بهذا النجاح الكبير وقال في منشور عبر صحفته الرسمية بموقع “إنستغرام”: “ممكن عم تتخطى ال١٠٠ مليون مشاهدة بعد ٥ شهور بس من صدورها حلو النجاح والأحلى إنو إنت مصدرو مبروك سيف نبيل مبروك بلقيس مبروك لكل اللي شاركوا بهالعمل مبروك إلنا كلنا.. ودايمًا شكر كبير لدعمكن”.

أغنية “ممكن” من كلمات سيف الفارس، وألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ. وترجم الأغنية المخرج دان حداد بعمل مصوّر خارج عن المألوف وصورة عالميّة فريدة من نوعها.

وتألّق كل من بلقيس وسيف نبيل بكليب “ممكن” في أجواء طغت عليها الحداثة والرومنسية، حيث قدّم الثنائي فيديو شبابي سريع الإيقاع بامتياز، الأمر الذي زاد تفاعل الجمهور مع الديو بشكل كبير.