شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة تجمع ستالون وستاثام في كواليس تصوير فيلمهما The Expendables 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي جيسون ستاثام، متابعيه وجمهوره، بصور جديدة مع النجم العالمي سيلفستر ستالون، من وراء كواليس تصوير فيلمهما المقبل The Expendables 4، الذي يتم تصويره حالياً بعد تخطي جائحة تفشي كورونا التي أجلت الكثير من الاعمال السينمائي والدرامية.

ونشر ستاثام عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور تجمعه مع ستالون في أحد أماكن التصوير، حيث يواظبان على عادتهم في الأجزاء السابقة بقيادة الدراجات النارية الفارهة.

وشارك ستاثام، مؤخراً، متابعيه وجمهوره بأول صورة من كواليس تصوير الجزء الرابع من سلسلة الأفلام The Expendables، مع النجم العالمي سيلفستر ستالون، لتكمل النجاحات التي حققتها الأجزاء الأولى التي عرضت على مدارالسنوات الماضية، .

ورحب عدد كبير من الجماهير بظهور النجمين سوياً فى كواليس الجزء الجديد، لنفي شائعات انفصالهم فى الحبكة الدرامية للجزء الرابع، بعد أن أكد البعض وجود خلافات بينهما وانفصالهم فى الحبكة، لتأتي تلك الصورة لنفي كل تلك الأقاويل باستمرارهم سوياً.



ستالون وراء الكواليس مع ستاثام



جانب من كواليس التصوير

وظهر ستاثام وهو بجوار ستالون في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، ويرتديان ملابسهم باللون الأسود، ليعلن في تعليقه على الصورة "العودة للعمل مع الرجل المهم"، وسرعان ما حصدت الصورة على إعجاب الكثيرين من متابعيه وجمهوره، حيث إن السلسلة تتمتع بشعبية كبيرة كونها تضم عدد كبير من النجوم العالميين.

وسرعان ما شارك ستالون ببعض الصور التى تجمعه مع ستاثام من كواليس تصوير الجزء الرابع من السلسلة عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام".