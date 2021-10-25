شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تروج لفيلمها الجديد Eternals فى روما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية أنجلينا جولي على الترويج لفيلمها الجديد، Eternals وذلك في روما بإيطاليا، وحضر من صناع الفيلم النجوم، أنجلينا جولي ، وجيما شان ، وريتشارد مادن ، والمخرجة كلوي تشاو.



أنجلينا جولي تروج لفيلمها الجديد فى روما

فيلم الإثارة والأكشن الجديد Eternals، حقق تقييمات إيجابية وصلت لـ71% عبر موقع rotten tomatoes، وهو ما يعد تقييما متوسطا للفيلم الذى شهد الكثير من العقبات خلال فترة تصويره فى الاشهر الماضية وسط تفشي جائحة كورونا التى اثرت بشكل كبير على صناعة السينما.



انجلينا جولى



أنجلينا جولي تروج لفيلمها الجديد فى روما

ونجح الفيلم الجديد فى حصد تقييمات 71% من صافى نسبة تقييمات 35 شخصا ممن شاهدوا العرض الخاص للفيلم الذى أزال عنه الستار منذ أيام قليلة.

وألتقطت عدسات المصورين، ظهور جولي، الثلاثاء الماضي، في حفل افتتاح فيلمها الجديد Eternals، المقرر عرضه يوم 5 نوفمبر المقبل بدور السينما العالمية، وظهرت جولي برفقه أبنائها الخمسة في العرض الأول لفيلمها في لوس أنجلوس الأمريكية، ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة العالمية أنجلينا جولي، حضرت برفقه أطفالها الخمسة، مادوكس صاحب الـ 20 عاماً، وزهرة صاحبة الـ 16 عاماً، وشيلوه صاحبة الـ 15 عاماً، والتوأم فيفان ونوكس13 عاماً.

ويدور فيلم Eternals الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.