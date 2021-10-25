غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها ومتابعيها، صورا ظهرت خلالها بـ"التايجر".

ونشرت غادة، الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وخطفت بإطلالتها الأنظار ونالت إعجاب جمهورها.

وعادة غادة عبدالرازق، للتفاعل مع جمهورها عبر "إنستجرام" مجددا، بعد أن قامت في منتصف سبتمبر الماضي، بحذف كل صورها على الموقع دون توضيح سبب ذلك.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق، مسلسل "لحم غزال" والذي عُرض في رمضان 2021.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.