داود حسين يستعيد ذكريات مسرحية "صبوحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعاد الفنان الكويتي داود حسين ذكريات مسرحية "صبوحة"، أثناء عرضها في لندن.

ونشر داود صورة تجمعه بأبطال العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لقطة في عام ١٩٨٤ في الهايد بارك في لندن.. أيام عروض مسرحية صبوحة.. اللقطة تجمعني بالمرحوم عبدالرزاق خلف.. والمرحوم محمد الفهد.. من أطيب من رافقتهم في السفر.. إلى جنات النعيم يا أحبتي بإذن الله.. الفاتحة على روحيهما الطاهرة يرحمكم الله".

يُذكر أن داود حسين أحد أشهر نجوم الكوميديا في الوطن العربي، شارك قبل سنوات في بطولة فيلم "عندليب الدقي" أمام الفنان محمد هنيدي.