"أصعب دقايق عدت علينا".. آيات مجدي تتعرض لحادث سيارة وتكشف عن إصابتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تعرضت الفنانة آيات مجدي زوجة المخرج إسلام إمام، لحادث سيارة، نشرت تفاصيلها وصور لسيارتها عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشرت آيات، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، صورا للسيارة بعد تهشم الجزء الأمامي منها، وعلّقت: "أصعب دقايق عدت علينا و(كاميليا وشمس) بيصرخوا مش عارفين جرالهم حاجة ولا جرالهم إيه، الحمد لله أننا بخير، كدمات في كاميليا وفيا، الحمد لله إن كاميليا كانت مربوطة في الكارسيت، ألف حمد وشكر على ستر ربنا".

آيات مجدي ممثلة مصرية خريجة الدفعة الثانية لاستوديو الممثل بمركز الإبداع الفني، شاركت في أفلام منها "الزمهلاوية، والجيل الرابع"، كما شاركت في مسلسلات منها "القيصر ورقم مجهول"، وأخر أعمالها مسرحية "المتفائل" على خشبة المسرح القومي.

إسلام إمام هو مؤلف ومخرج مسرحي، قدّم مجموعة من العروض المسرحية قبل أن يسافر إلى إيطاليا لدراسة الماجستير، ثم عاد إلى مصر وقام بإخراج العديد من الأعمال ونال الجائزة الأولى في المهرجان القومي للمسرح عن عمله "ظل الحمار"، وأخر أعماله مسرحية "المتفائل" على خشبة المسرح القومي.