عمرو عبدالجليل يبدأ تصوير "فيلم تجاري" بالطريق الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ الفنان عمرو عبدالجليل، تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "فيلم تجاري"، في فيلا بالطريق الصحراوي.

"فيلم تجاري" سيناريو وحوار زين العابدين خيري، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته عددا كبيرا من الممثلين، منهم: حمدي الميرغني وياسر الطوبجي وعمرو عبدالعزيز وفرح يوسف ومحسن منصور وغيرهم.

تدور الأحداث حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي، إذ تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة أثناء عملية التصوير ما بين المخرج والمنتج ومدير التصوير والممثلين، حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.