غدًا.. "أوبرا القاهرة" تعرض آخر ليالي باليهات "أوزوريس وبوليرو والأمير إيجور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، ثلاثة ليالي تضم ثلاثة باليهات متنوعة، هي أوزوريس، بوليرو، ولأول مرة مشاهد راقصة من أوبرا الأمير ايجور، وذلك في الثامنة مساء الجمعة، الأحد، الاثنين، على أن تقدم في الثلاثاء ٢٦ أكتوبر الليلة الرابعة والأخيرة على المسرح الكبير .

باليه أوزوريس من تصميم الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل وأرمينيا كامل وموسيقى جمال عبدالرحيم، ويستلهم القصة الفرعونية الشهيرة التي تروي حكاية أوزوريس وزوجته إيزيس الناعمان بالحب والسلام‏ ويتعرضان لمكيدة من شقيق أوزوريس سِت وزوجته نفتيس، بسبب الحقد والغيرة لتبدأ المؤامرة على الملك ثم قتله ويثأر حورس لأبيه أوزوريس بمساعدة أمه إيزيس‏‏، وتنتهي المعركة بين جيش حورس وجيش سِت بانتصار حورس وتنصيبه ملكا على مصر .

وباليه بوليرو تصميم الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل ووضع موسيقاه موريس رافايل، مستلهماً رقصة إسبانية شهيرة تتميز بالمرح والسرعة ومزج بها قواعد وروح جديدة مبتكرة، ويبدأ بفتاه غجرية ترقص على منصة تشبه الطاولة وتؤدي عليها حركات بطيئة ثم يبدأ دخول العارضين الآخرين بالتدريج حتى يشارك الجميع في الحركة الراقصة .

أما المشاهد الراقصة من أوبرا الأمير إيجور من تصميم فالنتين بيرس وموسيقى الكسندر بوردين، وتروي قصة الحملة العسكرية التي يقودها الأمير إيجور، وتنتهي بوقوع الأمير أسيرا لأعدائه وخلال أسره تولد قصة الحب مع الأميرة أولجا التي تساعده على الهرب .

صمم إضاءة العرض المهندس ياسر شعلان، والمناظر المهندس محمد الغرباوي.

الجدير بالذكر أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه، وقدمت أولى عروضها في نفس العام، بدأت تقديم عروضها خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم، منها: روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت إحدى الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 تحت إشراف المدير الفني الدكتور عبدالمنعم كامل، الذي أضاف لبرنامجها الفني، مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية، منها: روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، وغيرها .