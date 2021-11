أديل تمتلك علكة سيلين ديون الممضوغة.. “فخورة بذلك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت نجمة الغناء البريطانية أديل عن شعورها بالفحر لامتلاكها علكة مستعملة من مغنيتها المفضلة، النجمة العالمية سيلين ديون، حصلت عليها من صديقها جيمس كوردن، مقدم برنامج “كاربول كاريوكي”.

وكان كوردن قد استضاف سيلين ديون، وطلب منها أن تبصق علكتها ووضعها في إطار وقدّمها كهدية عيد ميلاد إلى أديل التي صرّحت بها في مقابلتها مع مجلة “فوغ”.

وبين التصريحات الصادمة التي أدلت بها أديل للمجلة كانت اعجابها بالأمير هاري ورغبتها الشديدة في أن تمضي سهرة معه.

يُذكر أنّ أديل قد عادت إلى الصدارة في المملكة المتحدة وحطمت الرقم القياسي الوطني بأغنيتها المنفردة الجديدة “إيزي أون مي” Easy on Me، حيث تصدرت النجمة البريطانية السباق الفردي في المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وتعد “إيزي أون مي” الأغنية الثالثة لأديل التي تتصدر قائمة الأغاني في المملكة المتحدة بعد “سمون لايك يو” Someone Like You و”هيللو” Hello. وتشرح الأغنية المنفردة بالتفصيل السنوات المؤلمة التي عاشتها أديل، وتتحدث عن العام الذي شهد طلاقها من زوجها وعن حياتها المملوءة بالفوضى والاضطرابات النفسية.