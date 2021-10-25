شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ للمسرح الشبابى يختار "سامح بسيونى" أفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دكتورة عبير فوزى، أمين سر جائزة أفضل شخصية مسرحية شابة بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، خلال المؤتمر الصحفي للدورة السادسة من المهرجان، الذى أقيم مساء اليوم الإثنين بالمجلس الأعلى للثقافة، عن اختيار اسم الفنان "سامح بسيونى" كأفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام.

وأكدت دكتورة عبير فوزى، أن آلية الاختيار هذا العام كانت عبارة عن قائمة من أهم الفنانين والقيادات العاملين فى المسرح فى مصر، وطلبنا منهم ترشيح ثلاثة أسماء للفوز بتلك الجائزة، وحصل المخرج سامح بسيوني على أعلى الأصوات، نظرا لنجاحه في إدارة مسرح الشباب ومسرح المواجهة من قبل وتنظيمه مهرجان النقابة بشكل ناجح.

وحضر المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي باقة متنوعة من المسرحين والفنانين والإعلاميين، منهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، الفنان محمد صبحى، الفنان أمير صلاح الدين، سفير تونس محمد بن يوسف، المؤلف نادر صلاح الدين، الفنان إيهاب فهمى ، الفنان محمد عبد الرحمن توتا، دكتور مدحت الكاشف، المخرج عصام السيد ، دكتور مصطفى سليم، الفنان طارق صبرى، دكتور أيمن الشيوى دكتورة إيمان عز الدين، الفنان أحمد صيام، دكتورة رانيا فتح الله .

‎يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب ، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان ، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.