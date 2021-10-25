شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تعود من جديد للسوشيال ميديا بحكمة جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الفنانة حلا شيحة، إلى منصات السوشيال ميديا من جديد، بعد تقليل عدد مشاركتها خلال الفترة الماضية، حيث لم تشارك عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، سوي خمسة منشورات منذ اخر صورة لها بحجابها نهاية سبتمبر الماضي.

ونشرت شيحة، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، توجه فيه نصيحة لمتابعيها وجمهورها، وقالت: "مهما تكون متعلم وبتفهم وكوووول، ومثقف وغني او حتى فقير او فاكر نفسك أنك بتفهم في كل حاجة ازاي بتعامل الناس ده اللي بيبين انت ايه فعلا، عامل الناس كما تُحب أن تُعامل".



بوست حلا شيحة

وأضافت شيحة، حديثا نبويا شريفا هو "قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، قالوا: يا رسول الله قد علمنا «الثرثارون والمتشدقون» فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون». رواه الترمذي".