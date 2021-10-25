شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تونس: سعيد بتزامن مهرجان شرم الشيخ للمسرح مع احتفالنا بسنة الثقافة المصرية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد بن يوسف، سفير تونس، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي فى دورته السادسة دورة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والمقام بالمجلس الأعلى للثقافة، إنه سعيد بوجوده بجانب قامات كبيرة من المسرح المصرى، وأخص بالذكر الفنانة سميحة أيوب، والفنان محمد صبحى.

وأضاف: "أشكر إدارة المهرجان على اختيار تونس لتكون ضيف شرف المهرجان، وسعيد جدا بأن تكون هذه الدورة تتزامن باحتفالنا بسنة الثقافة التونسية المصرية التى أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي.

وتابع: "أود أن أشير إلى أهمية المشاركة التونسية فى المهرجان، وهذا يؤكد الاهتمام الكبير الذى توليه كدولة تونسية بالثقافة والسياسة بين الشعبين، فتونس عرفت العديد من رواد المسرح على سبيل الذكر وليس الحصر نصر السويسي، رجاء بن عمار وغيرهم كثيرون، وأتمنى كل النجاح والتوفيق لهذا المهرجان فأنا أؤمن بجملة شكسبير "أعطنى مسرحا أعطيك شعبا عظيما".

وحضر المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي باقة متنوعة من المسرحين والفنانين والإعلاميين، منهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، الفنان محمد صبحى، سفير تونس محمد بن يوسف، المؤلف نادر صلاح الدين، الفنان إيهاب فهمى، الفنان محمد عبد الرحمن توتا، الفنان أمير صلاح الدين، دكتور مدحت الكاشف، المخرج عصام السيد، دكتور مصطفى سليم، الفنان طارق صبرى، دكتور أيمن الشيوى دكتورة إيمان عز الدين، الفنان أحمد صيام، دكتورة رانيا فتح الله.

‎يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب ، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان ، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.