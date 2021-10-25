شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: شرفت بأن أتبنى فكرة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الخاص بالدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي دورة "سميحة أيوب"، والذى يرأسه الفنان والمخرج مازن الغرباوي، بحضور كل من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، الفنان محمد صبحى، سعادة سفير تونس محمد بن يوسف، المؤلف نادر صلاح الدين، الفنان إيهاب فهمى، الفنان محمد عبد الرحمن توتا، دكتور مدحت الكاشف، المخرج عصام السيد، دكتور مصطفي سليم، الفنان طارق صبرى، دكتور أيمن الشيوى، دكتوره إيمان عز الدين، الفنان أحمد صيام، دكتوره رانيا فتح الله.

وقال الفنان محمد صبحي، خلال كلمته، شرفت بكونى تبنيت هذه الفكرة لهذا الشاب الفنان مازن الغرباوي، وهى فكرة ليست غريبة علينا فى مصر، فهذا المهرجان كان خاصا بالشباب وهذا ما يؤكد مسيرة التنمية المستدامة، ولكنى أتمنى إلغاء كلمة مهرجان ويحل بدلا منها كلمة ملتقى وأعتقد انها ستكون تسمية أصدق، ويحسب للفنان مازن الغرباوي أنه فى ظل الظروف التى مرت بها مصر بسبب فيروس كورونا استمر المهرجان وتحية لمحافظ شمال سيناء خالد فودة الذى استضاف المهرجان فى أرض الفيروز.