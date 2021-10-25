ما وراء نشر النجمة الأمريكية أنجلينا جولي صور الأهرامات المصرية؟

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

فاجأت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي متابعيها على "أنستقرام"، بـ3 صور لأهرامات الجيزة المصرية.



ونشرت أنجلينا جولي، الصور، عبر حسابها الذي يتابعها من خلاله 10.8 مليون شخص، موضحة أن تلك الصور بعدسة صديقها الفنان التشكيلي "جي آر".

وقالت جولي في تعليقها على الصور: «أحب هذه الصور التي أرسلها لي صديقي (جي آر) الآن من مصر".

وشمل منشور جولي 3 صور من الأهرامات، بشكل فني، حيث تظهر يد خارجة من الرمال لتحمل جزءا من الهرم.

ومزج "جي آر" بين الرسم والتقنيات الفنية والتصوير الفوتوغرافي في عمله الفني عن الأهرامات.

ويشارك الفنان التشكيلي في معرض "الأبد هو الآن"، وهي الدورة الـ14 للمعرض الفني، الذي انطلق عند منطقة الأهرامات، الخميس الماضي.