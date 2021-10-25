نادر الأتات يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة: “قريبة كتير لقلبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خبر سار لجمهوره، أعلن النجم اللبناني نادر الأتات عن انطلاق ورشة العمل على أغنيته الجديدة، التي تجمعه مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بأوّل تعاون بين الطرفين.

وصرّح نادر الأتات أن الأغنية الجديدة هي من الأغاني الأقرب إلى قلبه، قائلًا عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر”: “بلّشنا تحضير للأغنية الجديدة والكليب.. بخبركن تفاصيل أكتر بالإيام الجايي.. بس يلي بقدر قولو إنو هالأغنية من الأغاني القريبة كتير لقلبي”.

ومن المُقرر أن يصوّر نادر الأتات الأغنية في دبي تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان، وتحمل كلمات اميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ.

الجدير ذكره أن نادر الأتات طرح منذ فترة أغنية بعنوان “حلّي عنا” من كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد.

وحقق كليب “حلّي عنا” الذي حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان، وجاء بصورة فرحة تمنح الطاقة الإيجابية والتفاؤل بما هو قادم، نجاحًا لافتًا اذ يقترب من الثلاثة ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من صدوره على قناة نادر الأتات الرسمية عبر موقع يوتيوب.

وكانت أغنية “حلّي عنا” قد حصدت انتشارًا واسعًا في الأيام الماضية، إذ تداول روّاد مواقع التواصل مقتطفات من العمل. بدوره قام نادر بمشاركة هذه اللقطات عبر حسابه في الستوري.