كارول سماحة تتصدّر الترند.. مليون مشاهدة لـ”يا شبا يا بنات” في أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى أغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة “يا شباب يا بنات” انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدّر إسم الأغنية محرّكات البحث ولائحة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع تويتر في لبنان وعدد من البلدان العربية.

وحققت أغنية “يا شباب يا بنات” أكثر من مليون مشاهدة بعد 4 أيام فقط من صدورها على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “يا شباب يا بنات” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان، أمّا الكلب فهو من إخراج بتول عرفه، وتم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان.

ويمثل كليب “يا شباب يا بنات”، التعاون الثالث بين كارول سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، بعد أغنية “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة، وأغنية “شكرًا”، التي حصدت أكثر من 20 مليون مشاهدة والعملين أيضًا من إخراج بتول عرفة.