شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شخصيات يكرمها مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح.. منهم سميحة أيوب وداوود حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوى 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية فخلال حفل الافتتاح ستكرم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب من مصر، كما سيتم تكريم داود حسين من الكويت، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من "بلجيكا" باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.



المكرمون في مهرجان شرم الشيخ

وخلال أيام المهرجان سيتم تكريم كل من الفنان رائد محسن من العراق، والفنانة آسيا كمال من العراق، أما فى حفل الختام فسيتم تكريم كل من محسن منصور من مصر، ومحمد عبد الرحمن توتا من مصر، والمخرج سامح بسيونى من مصر كأفضل شخصية مسرحية شابه لهذا العام .

الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب ، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان ، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 4 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.