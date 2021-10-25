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إصابة والدة صفاء جلال بجلطة فى القلب.. وابنتها تخضع لعملية في قدمها

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القاهرة - سامية سيد - خضعت والدة الفنانة صفاء جلال لعملية جراحية بعد إصابتها بجلطة في القلب، وخضعت أيضًا ابنتها لعملية جراحية بقدمها.

ونشرت صورتين لوالدتها وابنتها على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "الحمد لله علي كل حال أسبوع صعب جدًا أمي جلطة في القلب وقسطرة ودعامات في القلب، وكرمه عملية في رجلها، ممكن تدعولهم ربنا يشفيهم ويقوموا بالسلامة.

واحتفلت الفنانة صفاء جلال، منذ عدة أشهر بعيد ميلادها السابع والأربعين، ونشرت صورة من احتفالها بعيد ميلادها، صحبتها بتعليق: "عيد ميلادى الـ47، الحمد لله على نعم ربنا الكتيرعليا، بحمد ربنا على نعمة الستر والصحة، بحمد ربنا على عيلتى الجميلة أمى وزوجى وبناتى وأخواتى وأصحابى، ربنا يديم عليا نعمه الكتير وبحبكم من قلبى".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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