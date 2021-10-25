شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يعلق على تألق صلاح فى مباراة أمس ضد مانشستر يونايتد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد حلمي، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو قديم من داخل ممر اللاعبين، عندما وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظرة خاطفة للنجم المصري محمد صلاح، في مباراة ريال مدريد وليفربول.

وأضاف حلمي على الفيديو الذي شاركه عبر الاستوري الشخصي له بموقع إنستجرام، الأغنية الشعبية التي تقول كلماتها "متغاظ عارفك يلا مننا متغاظ، مخك فاضي مخي أنا ألماظ".



احمد حلمى عن محمد صلاح

وعلى جانب آخر ما زالت أصداء فوز ليفربول للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي شهدت تألق صلاح الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدف آخر.

وأكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، أن لاعبي الشياطين الحمر يستحقون اللوم، بعد الخسارة المدوية أمام ليفربول بنتيجة 5-0.

وقال رونالدو، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في بعض الأحيان تكون النتيجة ليست التي نقاتل من أجلها، في بعض الأحيان تكون النتيجة ليست التي نريدها، وهذا الأمر يعود علينا، علينا نحن فقط؛ لأنه لا يوجد أحد آخر نلومه".

وأضاف رونالدو: "كان جمهورنا، مرة أخرى، رائعا في دعمهم الدائم لنا، يستحقون أفضل من هذا، أفضل بكثير، والأمر متروك لنا لكي نعود".

بينما انفرد محمد صلاح لاعب ليفربول بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي بعد انتهاء مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة "البريميرليج" ،حيث وصل إلى الهدف العاشر بعد هاتريك مان يونايتد، وبفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي الذي توقف عند 7 أهداف.

كما نجح الفرعون في الانفراد بقائمة هدافي الأفارقة في البريميرليج برصيد 107 أهداف.