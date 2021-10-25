شكرا لقرائتكم خبر عن جويل سوزا يبرئ أليك بالدوين من قتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز في فيلم Rast والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تطور جديدة بواقعة قتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز، على يد الممثل العالمي أليك بالدوين في كواليس تصوير فيلم Rast، حرص المخرج جويل سوزا، الذي أصيب في واقعة إطلاق النار أيضًا، على تبرئه بالدوين من تهم القتل العمد في كواليس التصوير.

وقال سوزا، في تصريحاته التي نقلتها صحيفة فاريتي، "إن طاقم الممثلين وطاقم العمل تلقوا تأكيدات بأن بالدوين كان يتعامل مع مسدس فارغ يحتوي لا يحتوي علي ذخيرة حية"، مضيفاً "تتطلب بروتوكولات السلامة في اللوكيشن أن تقوم بالتحقق والتأكد من ان المسدس فارغ، وتتم تلك التأكيدات مرتين يومياً بمساعدة من مساعد المخرج ديف هولز".

وعلى نفس السياق، أكد أحد فنيى الكاميرا الذى كان يعمل فى فيلم Rust أن الممثل أليك بالدوين كان حريصا فى استخدام الأسلحة فى موقع تصوير الفيلم قبل أن يطلق النار بالخطأ، ويقتل مديرة التصوير بالمسدس الذى قبل له إنه آمن لاستخدامه، وفقا لوثائق المحكمة التي صدرت أمس الأحد.، وقال المصور ريد راسل لأحد المحققين أن بالدوين كان يجرى بروفة على مشهد يوم الخميس، وكان من المقرر فيه أن يسحب مسدسه أثناء جلوسه على مقعد بكنيسة ويصوبه نحو الكاميرا، ولم تكن الكاميرا تعمل أثناء انطلاق الرصاص الذى قتل مديرة التصوير هالينا هيتشينز، بحسب ما قال راسل للمحقق.

وكانت السلطات قد ذكرت يوم الجمعة أن مساعد المدير دايف هولز قد سلم الأسلحة إلى بالدوين وأعلن أنه سلاح بارد، فى إشارة إلى أن من الآمن استخدامه، وردا على سؤال عن الطريقة التي كان يتعامل بها بالدوين مع الأسلحة فى موقع التصوير، أجاب راسل قائلا إن الممثل كان حريصا، وذكر واقعة أن بالدوين حرص على التأكد من أن أحد الأطفال الممثلين معه ليس موجودا بالقرب منها عندما تم تفريغ المسدس.

وتضمنت الإفادة التي تم الكشف عنها أمس الأحد تصريحات من المخرج جويل سوزا الذى كان واقفا خلف هتشينز وأصيب فى الحادث أيضا.