شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل: بضحك على شتائم الجمهور لى بسبب "ع الهامش" والناس صدقت إنى كدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة جيهان خليل حالة من السعادة الكبيرة بسبب ردود الأفعال التي استقبلتها حول دورها في حكاية "ع الهامش" من مسلسل "إلا أنا" التي تعرض على قناة dmc حاليًا، حيث تقدم جيهان دور "إنجى" وهى الصديقة الخائنة التي تخطف زوج صديقتها ياسمين – نرمين الفقى" وتدمر حياتها، على الرغم من ذلك إلا أنها أيضًا تحب صديقتها.



جيهان خليل

وأكدت جيهان خليل لـ"الخليج 365" أنها سعيدة بشكل غير طبيعي بما يحدث حول دورها في حكاية "ع الهامش"، مشيرة إلى: "أول مرة أحس إن الجمهور كله يتابع المسلسل، ويتفاعلون مع دورى بهذا الشكل، فخلال الأدوار التي قدمتها سابقاً لم أرَ هذا التفاعل من قبل لدرجة أن الناس توقفني في الشارع ويقولون لى إزاى تعملى في ياسمين كدا وواخدين الموضوع على انه حقيقي".

وأضافت جيهان أنها تلقت سباب وشتائم على السوشيال ميديا بعد عرض الحلقات الأولى وقالت: "الشتائم اللى بشوفها تضحكني جداً فهناك من بقول "حرباية بس مزة"، وهناك من يرسل لى رسائل على حساباتي ويطلبون منى أن أتراجع عما قمت به مع "ياسمين"، وأن أختبئ لأن الجمهور لن يتركني وأشياء من هذا القبيل".



جيهان خليل ونرمين الفقى

وتابعت جيهان خليل أن التفاعل الذي يحدث مع موضوع المسلسل بسبب أن هناك سيدات كثيرات حدث لهم مواقف مثل ياسمين – نرمين الفقى- سواء بتعرضهن للخيانة أو الغدر من صديقاتهن المقربات أو من أزواجهن، ولفتت إلى:" قدمت العديد من أدوار الشر خلال الأعمال التي شاركت فيها على مدار السنوات الماضية، وعمري ما في ناس صدقوا للدرجة الشخصية دى لدرجة أنهم اعتقدوا أن بهذا الشكل في حياتى الطبيعة".

"ع الهامش" هى الحكاية الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، تأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل، محمود ياسين "جونيور"، وهايدى رفعت، حيث عرضت أول ثلاثة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد.



جيهان خليل وصبرى فواز

وشاركت جيهان خليل فى مسلسل "أحسن أب" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، بطولة على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى، أحمد جمال سعيد، أوتاكا، خالد عليش، عماد رشاد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى.