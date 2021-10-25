شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفل اليوبيل الفضى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا منتصف نوفمبر.. والجامعة تمنحه تكريما رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار احتفالات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضى، تحت شعار "25 عاما من الريادة والنجاح"، يحيى النجم تامر حسنى حفلا غنائيا، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك منتصف شهر نوفمبر المقبل، احتفالا بهذه المناسبة، حيث تقوم حالياً الجامعة بالإعداد لتنظيم الحفل الغنائى الكبير.

ويتضمن برنامج الحفل تكريم نجم الجيل تامر حسنى ومنحه "درع الجامعة" لتحقيقه أعلى ايرادات في تاريخ مصر في الغناء والسينما حيث لم تعرف الساحة الفنية، نجاح نجم فى كل المجالات مثله، وحقق نجاحات غير مسبوقة لأي فنان عربى، حيث حصل على جائزة أشمل فنان في العالم من إدارة البيج ابل اوورد من الولايات المتحده الأمريكية، كما تسلم درع أسطورة القرن، ويعد الفنان المصري الوحيد وأملنا في الحفاظ على مكانة المطرب المصري العربي الحقيقي أمام هوجة التدني الحالية، كما لا ننسى دوره الرائع في اعطاءه قبلة الحياة لإعادة السينما المصرية بأول فيلم يعيد صناعة السينما من جديد وهو فيلمه "مش أنا"، بعد ازمة كورونا، ويأتى ذلك فى الوقت الذى اختاره طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كنجم العام بلا منافس.

ومن المقرر أن يقدم نجم الغناء فى مصر والوطن العربى تامر حسنى مجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية والعاطفية و الحماسية الإيجابية المحفزة على النجاح و الداعيه للأمل و التفائل .

ويحضر الحفل الكبير نخبة من أبرز الشخصيات فى مختلف المجالات، ولفيف من الوزراء والفنانين والاعلاميين والشخصيات العامة، حيث يواكب الحفل احتفالات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضى، كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، والتى يترأس مجلس أمنائها خالد الطوخى، ويأتي احتفال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضى تعبيرا عن المكانة المرموقة التى وصلت إليها الجامعة فى المجالات العلمية والبحثية والصحية وأيضا المسئولية المجتمعية، وتقديرا وعرفانا لمؤسستها الدكتورة الراحلة سعاد كفافى، التى وضعت ملامحها وأرست دعائمها لتصبح اليوم إحدى الجامعات العريقة التى يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.