"أسبوع صعب جدا".. صفاء جلال تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها وابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشفت الفنانة صفاء جلال، عن إصابة والدتها بجلطة في القلب، وخضوع ابنتها لعملية جراحية في القدم.

ونشرت صفاء، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، صورتين لوالدتها وابنتها من المستشفى، وعلّقت: "الحمد لله على كل حال، أسبوع صعب جدا، أمي جلطة في القلب وقسطرة ودعامات في القلب، وكارما عملية في رجلها".

أضافت: "افتكار ربنا رحمة، ممكن تدعولهم ربنا يشفيهم ويقوموا بالسلامة".

يذكر أن أخر أعمال صفاء جلال حكاية "بنات موسى" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" عام 2020، بطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، ديانا هاشم، محمد عز، نادية رشاد، ياسر علي ماهر، هاجر عفيفي، شاهيستا سعد، مصطفى عبدالسلام، محمد العمروسي، مجدي السباعي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.