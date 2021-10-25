لطيفة توجه رسالة لمحمد صلاح: كم أنت رائع وملهم ومحترم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وجهت الفنانة التونسية لطيفة، رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على موقع "تويتر": "أنت أهم مثال للعزيمة والاصرار، والمفروض كل الأجيال الجاية تتعلم منك.. كم أنت رائع وملهم ومحترم ربنا يحافظ عليك يا مصرى أصيل.. العزيمة.. المصري".

وتألق مساء الأحد، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي بعد إحرازه 3 أهداف لفريقه أمام مانشستر يونايتد.

وانتهى اللقاء الذي جمع مساء الأحد، بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول 3 أهداف في المباراة.