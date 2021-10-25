"الوحش المصري".. هكذا وصفت وفاء عامر اللاعب محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة وفاء عامر، محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بعد فوز فريقه على منافسه مانشستر يونايتد، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس ببطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت وفاء عامر صورة لمحمد صلاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ووصفته بـ"الوحش المصري".

وعلقت وفاء على الصورة: "محمد صلاح اللهم أحفظه من شر حاسد وحاقد".

ومن ناحية أخرى، يُعرض للفنانة وفاء عامر"حكاية إن كبر ابنك"، على شاشة "Cbc"ويشاركها البطولة كل من الفنانة شمس والفنان حجاج عبدالعظيم، والفنان ناصر سيف، والفنانة أميرة العايدي، والفنان شريف الغريب، تأليف حسن صالح، وإخراج معتز حسام.

