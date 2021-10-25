تركي آل الشيخ يعلن انتهاء تصوير فيلمه "تشيللو".. يضم نجما فاز بـ"الأوسكار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، انتهاء تصوير فيلمه الأول "تشيللو"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

ونشر تركي عدة صور، مدعومة بخمس رسائل، علق فيها على الحدث، جاءت على النحو التالي:

- في أجواء سرية وعلى مدى سنتين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما من مخرجين ومنتجين وشركات، انتهيت أمس من تصوير آخر مشهد من فيلمي الأول "تشيللو" الذي استغرق الإعداد له شهور وتم تصويره في ٨ أسابيع، ٧٠٪ من الفيلم تم تصويره في المملكة بين الرياض وضرما والعلا.

- ٣٠٪ في أوروبا بشركة وطنية سعودية، عمل في هذا الفيلم أكثر من ٢٠٠ سعودي تدربوا وهذا واجب علينا، في المساعدة في التصوير وتعلموا على يد أكبر المخرجين ومدراء التصوير، وفي المكياج، وفي الملابس، وفي الديكور، الفيلم من إخراج مخرج أمريكي كبير، وإنتاج رزام.

- بروديوسر أمريكي كبير للإشراف، ومدير تصوير إيطالي أمريكي عالمي، وخبراء صوت وموسيقى وإضاءة ومشاهد خطرة عالميين، وشركة عالمية للجرافيكس والتلوين والترويج، ولن تقل جودته عن أكبر الأفلام في هوليود، وسيطرح في ٢٠٢٢، إن شاء الله في السينما أولاً وبلاتفورم بعد ذلك.

- أما عن أبطال الفيلم سأوضحهم قريباً بالتفصيل ولكن الأبطال سعوديين وخليجيين وعرب وعالميين، ويوجد من أبطال الفيلم نجم حائز على الأوسكار، و٦٠٪ من أبطال الفيلم سعوديين دعماً لصناعة السينما السعودية، وسيدبلج لـ ٧ لغات ويعرض إن شاء الله في سينمات العالم، وبعدها المنصات.

ووجه تركي الشكر في رسالته الأخيرة لكل من شارك في العمل من أبطال وشركة إنتاج ومشرفين، مختتمًا "اكتشفت ان عالم السينما ليس سهلاً، اسأل الله التوفيق في تجربتي الأولى وأتمنى أن يحوز على رضاكم، اجتهدت وأتمنى النجاح، وقريباً سأنشر تفاصيل أكثر".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، كان قد أعلن في يونيو الماضي، عن روايته الأولى "تشيللو"، ونشر صورًا للرواية عبر حسابه على تويتر، وعلق: "وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر.. انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض إن شاء الله.. وستتحول إلى فيلم سينمائي قريبًا".