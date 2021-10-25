دينا الشربيني تحتفل بوصول "فلتت مني" مليون مشاهدة على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بوصول كليب أغنية "فلتت مني" مليون مشاهدة، على موقع "يوتيوب".

ونشرت دينا صورة من الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اسمعوا فلتت مني على يوتيوب".

وتعد أغنية "فلتت مني" من كلمات حسن أبو الروس وتوزيع شركة ديجتال ساوند مع ديزل، وألحان ديزل، والفيديو كليب تم تصويره في مدينة الجونة، وظهرت خلاله دينا الشربيني بملابس بدوية.

يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني فيلم "ثانية واحدة"، الذي طُرح في السينما خلال الفترة الماضية مع الفنان مصطفى خاطر.