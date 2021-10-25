بتول عرفة لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لا أبحث عن الشهرة.. وكيمياء تجمعني بكارول سماحة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2021 7:26 مساءً

بتول عرفة مخرجة مصرية عملت في المجال الدرامي التلفزيوني والمسرحي، لكنها دخلت منذ سنوات قليلة في عالم تصوير الأغنيات. وقد تعاونت مع عدد من النجوم وآخرهم هاني شاكر وكارول سماحة، حيث جمعتهما في كليبين منفصلين إنما في إطار قصة درامية واحدة ونال هذين العملين نجاحا كبيرا. منذ أيام طرح كليب لسماحة خاص بأغنية “يا شباب يا بنات” يحمل توقيعها وحظي باستحسان الناس. كما تتحضر بتول عرفة لمجموعة من الأعمال، فماذا تقول لـ “صوت بيروت انترناشونال” عن الشهرة التي حققتها بعد دخولها عالم الكليبات علما أنها تعمل في مجال الإخراج منذ سنوات عديدة؟

بتول اكدت ” أود أن أتحدث بمنتهى الصراحة، أنا لست من المخرجين الذين يركزون على الشهرة وأن يكون إسمي منتشرا في كل الوسائل الإعلامية، بل كل همي أن أستمتع بالعمل الذي أقدمه. ولا شك أن إخراج الكليب يساهم بإنتشار أسماء صانعيها. كما علينا أن نتفق بأن عالم الموسيقى والأغنيات شهرته أسرع من الأعمال الدرامية التلفزيونية والسينمائية والمسرحية لأنها تحتاج إلى أشهر لتنفيذها بينما الكليب أيام تصويره معدودة والعدد منه في الاسواق أكبر مما يساهم في إنتشار اسم المخرج”.

وعن علاقتها بالمطربة كارول سماحة التي أخرجت لها أكثر من كليب قالت “تجمعني صداقة بكارول منذ العام 2007 بعيدا عن العمل، إنما في العام 2011 كان ينبغي أن أصور لها أغنية لكن إندلاع الثورة في ذلك الحين في مصر أدى إلى توقف المشروع، ورغم ذلك إستمرت علاقتنا لأننا نشبه بعضنا وهناك كيمياء بيننا ونحن متشابهتان بالاراء. ثم مرت الأيام وحان الوقت لنعمل معا وصورت لها كليب Bon voyage في أجواء مرحة تشبه شخصيتها التي لا يعرفها كل الناس وبعده جاء كليب “شكرا” وصولا الى “ياشباب يا بنات” وأنا سعيدة بالأصداء الجيدة حول هذه الأعمال”.

ولماذا هي تصر على تصوير كل كليباتها بمضمون درامي فتؤكد بتول “أنا اتعمد أن أدخل الشق الدرامي في كليباتي ليس لأنني خريجة معهد فنون مسرحية بل لأني مقتنعة أن كلام الأغنية يشبه أي نص درامي، لذا أحب ان يجسد المطربين كلمات أغنيتهم من خلال قصة قصيرة تجذب الجمهور”.

وعن الأعمال التي تحضرها للمستقبل أشارت إلى أنها بصدد الانتهاء من أكثر من كليب لكن لا تستطيع أن تعلن عنها بطلب من شركات الإنتاج التي تنفذها إنما هناك اتفاق مع الممثلة آيتن عامر التي دخلت مجال الغناء أخيرا.

وكانت بتول عرفة قد أخرجت عملا دراميا واحدا هو مسلسل “أريد رجلا” بطولة إياد نصار وظافر العابدين وسهر الصايغ، فلماذا إبتعدت عن هذا المجال المزدهر في هذه المرحلة؟ عن ذلن علّقت “يعرض عليّ العديد من النصوص الدرامية لكن الظروف لم تسنح لي بقبولها في الوقت الراهن بسبب إنشغلاتي في تصوير الأغنيات أو أمور أخرى وأتمنى أن يكون عملي الثاني في الدراما التلفزيونية مختلفا وجديدا وفيه مضمون يلامس الناس وأنا لديّ حرص للبحث عن نص يستفزني لأقدمه في المستقبل سواء لمنصة رقمية أم شاشة تلفزيون”.

وترى هل لديها مشروع مسرحي قريبا أكدت بتول عرفة “نعم أنا بصدد التحضير لمسرحية تحمل فكرة جديدة وإن شاء الله أقدمها في الشكل الذي أتمناه لكنها تحتاج الى وقت لتبصر النور”.