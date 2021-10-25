فيديو.. مشهد مروع لـ”كلاب ضالة” تحاول نهش طفل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2021 5:20 مساءً

وثق مقطع فيديو لحظة هجوم مجموعة من الكلاب الضالة لطفل سعودي في محافظة تبوك، في مشهد مروع لولا تدخل أحد الشبان لانتهى بمأساة.

وعاش الطفل لحظات مرعبة وهو يحاول الهروب من كلاب مفترسة تنتظر الفرصة لتنهشه، حيث كلما حاول الهرب منها لحقت به، فيما تمكن بعض الشبان من مطاردة الكلاب حتى ابتعدت عن الطفل وفق صحيفة سبق.

الواقعة أعادت للأذهان حادثة طفلة حي الواشلة بالرياض، التي نهشتها الكلاب الضالة في حادث مروع ومؤسف، وطالب الأهالي تعليقاً على الفيديو بضرورة إيجاد حل سريع للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في الأحياء حفاظاً على أرواح أطفالهم.

وكانت خمسة كلاب ضالة افترست طفلة، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض بـ25 كلم، بعدما خرجت من استراحة أهلها للحظات.

وقد شاهدت والدتها الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها الضعيف؛ ما جعلها تصرخ، وتستغيث بمن حولها لإنقاذ ابنتها من براثن الكلاب الضالة، وعلى الفور تمكَّن الحضور من طرد الكلاب إلا أن الطفلة الملطخة بالدماء فارقت الحياة بعدما وصلت للمستشفى بساعات معدودة.