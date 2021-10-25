شاهد .. محمود البزاوي يحيي ذكرى استشهاد إبن شقيقه

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أكتوبر 2021 06:50 مساءً - أحيا الفنان ” محمود البزاوي ” الذكرى السادسة على استشهاد إبن شقيقه الشهيد ” هشام مصطفى البزاوي ” عبر حسابه على موقع التغريدات تويتر . حيث نشر محمود البزاوي صورة تجمعه بالشهيد وكتب في تعليقه عليها : ” النهاردة ٢٥ أكتوبر الذكرى السادسة على استشهاد أحد أبطال عملية حق الشهيد في سيناء إبن أخويا الشهيد البطل هشام مصطفى البزاوي ” . وتابع : ” اللي ربنا كرمه بالشهادة وكرمنا كلنا كعيلة بالفخر والعزة .. ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي .. ارجو الدعاء له بالرحمة ” .

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