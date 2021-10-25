بالصورة .. أحدث ظهور لأحد أبناء ” زينة “

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أكتوبر 2021 06:50 مساءً - احتفلت الفنانة ” زينة ” بأداء نجم منتخب مصر لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي ” محمد صلاح ” في مباراة فريقه يوم أمس الأحد أمام نادي مانشستر يونايتد وتسجيله لثلاثة أهداف بالمباراة .

فنشرت زينة عبر حسابها على موقع إنستجرام صورة لأحد أبنائها التوأم (زين الدين وعز الدين) والتي ظهر بها من الخلف وهو مرتديا تي شيرت محمد صلاح .

وكتبت زينة في تعليقها على الصورة : ” معنديش أغلى من الصورة دي أباركلك بيها .. ربنا يحفظك ويحميك إنت وولادي .. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا إبن مصر ” .