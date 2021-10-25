شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام فى الحزام الأخضر لتصوير مشاهد فيلمه الجديد "عمهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد الفنان محمد عادل إمام بمنطقة الحزام الأخضر لتصوير مشاهد فيلمه الجديد "عمهم"، حيث يتبقى على الانتهاء من تصويره عدة أيام، ويشاركه البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سيد رجب ومحمد لطفى والفنانتان هدى المفتى وآيتن عامر، واللاتى جاءتا بدلا من أمينة خليل ورحاب الجمل، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

وكانت آخر أفلام محمد إمام التى عرضت بالسينمات، فيلم "لص بغداد" وشارك في بطولته كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

الفيلم تم عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020، وحقق إيرادات وصلت إلى 33 مليون جنيه، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية بالبحث عن كنز مفقود ويتواجد داخل مقبره الإسكندر الأكبر وتتصارع أكثر من جهة على الوصول له.

ويسجل هذا الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى، بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018، وشارك في بطولته كل من: ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى