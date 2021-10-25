أصغر ممثلة علي الريد كاربت بالجونة؛ دخلت عالم الفن منذ 5 سنوات، من خلال مشاركتها بـ “مسلسل أبو البنات”.. أقوياء الملاحظة فقط سيعرفونها

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أكتوبر 2021 05:45 مساءً - أعادت مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا تداول لصورة لطفلة صغيرة، وكُتِب عليها أنها لفنانة شابة شهيرة، حيث كانت في تلك الصـــورة تبلغ من العمر قرابة 6 سنوات، وهي أول صورة لها في مرحلة الطفولة

أنها الفنانة المصرية الشابة “مايان السيد“، والتي نشرت مجموعة من الصفحات علي منصّات التواصل الإجتماعي، صورتها وهي طفلة في سنوات عمرها الأولي، وظهرت وهي تبتسم ابتسامة جميلة وتضع، أحمر الشفاه، وترتدي فستان برتقالي بحملات.

صورة من طفولة الفنانة الشابة «مايان السيد»

وبعد نشر الصورة، انهالت عليها التفاعلات والتعليقات بشكلٍ كبير، من محبي الفنانة الشابة, وذلك تزامنًا مع مشاركتها الأخيرة بـ مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام 2021، حيث كان لـ مايان إطلالة ساحرة وحضور مميز، فكانت مليئة بالأناقة والحيوية على السجادة الحمراء، واستطاعت أن تلفت أنظار الكثيرين

مايان السيد من مواليد نوفمبر 1997، أي تبلغ من العمر 23 عامًا، ديانتها هي الإسلام، شاركت مايان في العام 2016 بمسلسل «أبو البنات»، كما شاركت في مسلسل المغني عام 2017، بزغ نجمها بقوة خلال مسلسلات رمضان 2021، في «لعبة نيوتن» ومسلسل «حرب أهلية» بالموسم الرمضاني قبل الماضي.

مايان غير مخطوبة، عكس ما يشاع عن علاقتها بالفنان “خالد أنور” وخطبتها له، حيث شاركت معه في مسلسل «كأنه إمبارح»، وجمعتهما خلال الأحداث علاقة حب قوية، ما جعل الشائعات تكثر حول وجود علاقة عاطفية حقيقية بين الثنائي، لكن الفنان خالد أنور خرج في تصريحات إعلامية إن خطوبته من الفنانة مايان السيد هو مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، وأوضح إنه تجمعها بها علاقة صداقة قوية فقط، وذلك بسبب عملهما سويًا.

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من ناحية أخري، كشفت الفنانة مايان السيد، عن صور جديدة من كواليس تصوير كليب “متعلق بيكي” للمطرب أحمد الروبي الذي قدمه في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونشرت مايان، الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلّقت: “من كليب أغنية متعلق بيكي”.

كليب أغنية “متعلق بيكي” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع علي فتح الله.الكليب شهد مشاركة النجمات يسرا، هند صبري، نور، شيرين رضا، صبا مبارك، هدى المفتي، تارا عماد، مايان السيد، سارة عبد الرحمن، والإعلامية ريا أبي راشد.

هذا وقد أُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمـائي 2021، مساء الجمعة الماضي الموافق 22 أكتوبر، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

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