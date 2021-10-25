نضال الأحمدية تتهم أصالة ب ” الداعشية ” .. ما علاقة ريم نصري ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أكتوبر 2021 05:45 مساءً - أدلت الإعلامية اللبنانية ” نضال الأحمدية ” بتصريحات لها خلال استضافتها في برنامج ” المجهول ” انتقدت من خلالها الفنانة السورية ” أصالة ” والتي اتهمتها ب (الداعشية) .

وأرجعت نضال الأحمدية سبب اتهامها لأصالة بهذا الاتهام إلى ما قامت به الأخيرة مع شقيقتها ” ريم نصري ” بعد إعلان زواجها من شخص مسيحي .

وهو الأمر الذي رفضته أصالة ودفعها إلى التواصل مع زوج ريم السابق لتعبر عن اعتراضها أيضا على تربية أولاده مع شخص مسيحي .

فقالت نضال : ” أصالة عم بتحاول من جديد تدمر ريم .. ريم تزوجت من مسيحي .. أصالة اتصلت بزوج ريم السابق تقوله بالحرف إنت بتقبل ولادك يربوا مع مسيحي .. بدا تقلع ولاد أختها من حضن أمهن ” .

وأشارت الإعلامية اللبنانية إلى أن ما قامت به أصالة مع شقيقتها ذكرها بما حدث مع راهبات معلولة بسوريا والدواعش .. وأن هذا الموقف يتعارض مع حديثها دائما عن حرية الناس وحرية الرأي والتعبير .