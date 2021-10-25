تيم حسن بصورة من دون لحية تشكّل صدمة لدى المتابعين – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أكتوبر 2021 05:45 مساءً - تفاجأ المتابعون علي مواقع التواصل الإجتماعي، بصورة للفنان السوري “تيم حسن” من دون لحيته التي اشتهر بها في “مسلسل الهيبة” بشخصية “جبل شيخ الجبل”، أظهرته بشكل غريب.

حيث شكلت صورة تيم من دون لحية، صدمة لدى روّاد السوشيال ميديا، وأظهرته بوزن زائد، ما أفقده ملامح الجاذبية، وتبين بعدها أن الصورة المنتشرة لتيم معدّلة وليست حقيقية.

وبعد تداول الصورة أكد المتابعون أن اللحية تليق بتيم وأنه لا يجب أن يحلقها خصوصًا أنها شكلت حالة بين الشباب الذين قلدوه بقصة الشعر وطول اللحية مع النجاح الكبير الذي حققه بمسلسل “الهيبة”.

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من ناحية أخري، تمكن “مسلسل الهيبة ” بجزءه الخامس من تصدر نسب المشاهدة عبر منصة شاهد VIP بعد طرحه بأيام قليلة .

حيث أحتل مسلسل الهيبة المركز الأول، بينما جاء فى المركز الثاني مسلسل “على الحلوة والمرة” من بطولة نيقولا معوض، وفى المركز الثالث مسلسل “ 60 دقيقة ” لـ ياسمين رئيس

مسلسل الهيبة فى موسمه الخامس تدور أحداثه عندما يتحتم على (جبل) خوض معركة جديدة بعد اكتشافه وجود مخططًا من قبل إرهابيين لتحويل السد المائي الذي يحمي الهيبة من الجفاف إلى منفذ للتهريب.

الجدير بالذكر أن الموسم الخامس من “مسلسل الهيبة” من بطولة النجوم: تيم حسن ايميه صباح منى واصف ومن إخراج سامر البرقاوى .

هذا وقد أعلنت الشركة التركية “القمر” عن شرائها حقوق “مسلسل الهيبة” لتصويره بالنسخة التركية، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ليتم عرضه بنسخته التركية في الموسم المقبل.

ولم تكشف الشركة أية تفاصيل عن هوية البطل الذي سيقدم شخصية جبل التي يجسدها النجم السوري تيم حسن، لكن الترشيحات تصب في خانة كيفانج تاتليتوغ المعروف في الوطن العربي بـ”مهند”، كونه الممثل المفضل للشركة.

فيما ذكر البعض الآخر أن الاسم الآخر المرشح لأداء دور جبل شيخ الجبل، هو الفنان كنان اميرزالي اوغلو.

من جهته، أعرب الفنان تيم حسن بطل مسلسل الهيبة بشخصية “جبل شيخ الجبل”، عن سعادته بإنتاج نسخة تركية من العمل.

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