كتب امير فتحي في الاثنين 25 أكتوبر 2021 05:45 مساءً - ردت الفنانة ” شيرين رضا ” على الجدل الذي أثير في الفترة الأخيرة حول عدم موافقتها على خطبة إبنتها ” نور عمرو دياب ” من شاب بريطاني يدعى ” كيران ” خاصة بسبب عدم تهنئتها لها على السوشيال ميديا .
حيث أعربت شيرين رضا خلال مقابلة مع برنامج ” mbc trending ” عن سعادتها بخطوبة إبنتها وإتخاذها لهذه الخطوة مبدية إندهاشها من ما تردد حول عدم موافقتها على الخطبة .
فقالت : ” مش فاهمة إزاي الناس مركزة مع فكرة إين مباركتلهاش على السوشيال ميديا .. دي بنتي وإحنا 24 ساعة بنتكلم مع بعض إزاي هدخل أكتبلها على السوشيال ميديا كأني حد غريب ” .
وأضافت شيرين رضا أن إبنتها تأخذ رأيها في كل التفاصيل الخاصة بخطبتها وزواجها كما أنها تأخذ نصيحتها بكل شيء يتعلق بحياتها .
وبسؤالها عن الصفات التي تتمنى أن تكون بحفيدها في المستقبل وأن يكون حاملا لصفات جده الفنان ” عمرو دياب ” .. أجابت : ” ياريت حفيدي يطلع صوته حلو زي عمرو دياب وياخد صفاته لأنه ذكي جداً بيعرف يشتغل وبيبهرنا بأغانيه وشكله وكل حاجة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تكشف للمرة الأولى موقفها من خطوبة إبنتها نور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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