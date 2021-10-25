شيرين رضا تكشف للمرة الأولى موقفها من خطوبة إبنتها نور

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أكتوبر 2021 05:45 مساءً - ردت الفنانة ” شيرين رضا ” على الجدل الذي أثير في الفترة الأخيرة حول عدم موافقتها على خطبة إبنتها ” نور عمرو دياب ” من شاب بريطاني يدعى ” كيران ” خاصة بسبب عدم تهنئتها لها على السوشيال ميديا .

حيث أعربت شيرين رضا خلال مقابلة مع برنامج ” mbc trending ” عن سعادتها بخطوبة إبنتها وإتخاذها لهذه الخطوة مبدية إندهاشها من ما تردد حول عدم موافقتها على الخطبة .

فقالت : ” مش فاهمة إزاي الناس مركزة مع فكرة إين مباركتلهاش على السوشيال ميديا .. دي بنتي وإحنا 24 ساعة بنتكلم مع بعض إزاي هدخل أكتبلها على السوشيال ميديا كأني حد غريب ” .

وأضافت شيرين رضا أن إبنتها تأخذ رأيها في كل التفاصيل الخاصة بخطبتها وزواجها كما أنها تأخذ نصيحتها بكل شيء يتعلق بحياتها .

وبسؤالها عن الصفات التي تتمنى أن تكون بحفيدها في المستقبل وأن يكون حاملا لصفات جده الفنان ” عمرو دياب ” .. أجابت : ” ياريت حفيدي يطلع صوته حلو زي عمرو دياب وياخد صفاته لأنه ذكي جداً بيعرف يشتغل وبيبهرنا بأغانيه وشكله وكل حاجة ” .