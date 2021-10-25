12 نوفمبر.. نانسي عجرم وراغب علامة في أمسيات إكسبو الخالدة

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

يلتقي النجمان اللبنانيان نانسي عجرم وراغب علامة بمعجبيهما، عندما يشاركان في إحياء الحفل الثاني من سلسلة "أمسيات خالدة" يوم 12 نوفمبر.



يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه حفل الفنان العراقي كاظم الساهر في "أمسيات خالدة" التي تقام ضمن فعاليات إكسبو 2020 دبي الترفيهية.

ويقدّم "السوبر ستار" راغب علامة في الحفل حصيلة 30 سنة من المشوار الفني الكبير، ضمن عرض جديد مبتكر يبرز أهمية الموسيقى في تحقيق التواصل بين الجميع في كل أنحاء العالم، ويشجع على التعاون والمشاركة في تجربة استثنائية تتسق مع موضوع التنقل، وهو أحد الموضوعات الرئيسة الثلاثة في إكسبو 2020.

وقال راغب علامة: "لدي الرغبة الحقيقية في تقديم ما يعبر عن امتزاج الثقافات ليصل إلى مسامع الجمهور على اختلاف هوياتهم وأهوائهم.. لطالما أردت لأعمالي أن تكون سبيلاً لفتح أبواب التواصل بين الناس وستكون سلسلة (أمسيات خالدة) الفرصة المثالية لذلك".

وتقدم نانسي عجرم، وهي سفيرة للنوايا الحسنة لليونسيف، مجموعة من أبرز أغنياتها تحت قبة الوصل الساحرة، لتجسد موضوع التنقل، أحد المواضيع الثلاثة التي يقوم عليها إكسبو 2020، وتبعث من خلال حفلها رسالة لإطلاق القدرات الكامنة لدى الأفراد والمجتمعات وصنع مستقبل أفضل.

وقالت النجمة اللبنانية: "عندما نتعاون ونعمل معا، يمكننا جميعا بناء مجتمعات أفضل، وكلي شوق للمشاركة في رحلة إكسبو 2020 وفعالياته المذهلة، متمنية أن ينشر ما أقدمه الإيجابية في كل مكان بالعالم - وبخاصة بين جيل الشباب - للاعتزاز بالكون الذي نعيش فيه".

وقالت لبنى هارون، نائب رئيس صُنّاع اللحظة في إكسبو 2020 دبي: "أطلقنا خلال الشهر الجاري سلسلة (أمسيات خالدة) التي تقدم نخبة من النجوم، وقد حققت إعجاباً جماهيرياً في جميع أنحاء العالم. ننتظر بشوق للترحيب بنجمينا نانسي عجرم و راغب علامة في ساحة الوصل المذهلة، ضمن أمسية تَعِدُ بلحظات لا تنسى للجميع".

ويتألق عدد من ألمع النجوم العرب والعالميين في ليالي "أمسيات خالدة" التي تقام طيلة الأشهر الستة لانعقاد فعاليات إكسبو 2020 دبي، بداية بحفل قيصر الأغنية العربية كاظم الساهر الذي أقيم يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما تقدم سلسلة الليالي الفنية تجارب حضورية ورقمية غامرة للجمهور.

وتبث ليالي "أمسيات خالدة" على الهواء مباشرة من ساحة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020 دبي، التي تعد أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم.

وسيكون بمقدور زوار إكسبو مشاهدة العروض الفنية الفريدة على شاشات في مسرح دبي ميلينيوم وحديقة اليوبيل فيما تبث أيضا عبر الموقع VirtualExpoDubai.com وعلى تلفزيون إكسبو على يوتيوب ومنصة شاهد، وصفحة إكسبو 2020 على فيسبوك، وستقوم قناة MBC4 ببث الأمسية إلى جانب القنوات الأخرى.

واعتبارا من أول أكتوبر/تشرين الأول 2021 وحتى 31 مارس/آذار 2022، يجمع إكسبو 2020 دبي العالم في 182 يوما لا ينسى، حيث ستثبت الموسيقى أنها قوة محركة، ووسيلة للتواصل في آن واحد.