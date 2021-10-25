شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبد العزيز ينتهى من تصوير آخر مشاهد فيلم "الباب الأخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج رؤوف عبد العزيز، من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "الباب الأخضر" آخر سيناريوهات الراحل أسامة أنور عكاشة، وذلك بعد شهرين من التصوير، ومن المقرر أن يبدأ عبد العزيز عمليات المونتاج والمكساج خلال الأيام المقبلة وذلك قبل تحديد موعد طرح الفيلم في دور العرض.

فيلم "الباب الأخضر" بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، احمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، وتدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات فى إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاح المخرج رؤوف عبد العزيز فى الحصول على موافقة أسرة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة لتقديم فيلم "الباب الأخضر"، والذى كتبه الراحل في فترة الثمانيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور حيث رحل دون اتخاذ خطوات إنتاجية فيها.

وانتهى رؤوف عبد العزيز مؤخرًا من تصوير معظم مشاهد فيلم "فارس" ويتبقى عدد من المشاهد يصورهم خلال الأيام المقبلة، وهو بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف.