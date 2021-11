شكرا لقرائتكم خبر عن "شغل التسعينيات الجميل".. نجوم واما يرقصون على أغنية This Is How We Do It والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق نجوم فريق واما بمشاركة كل من أحمد فهمي، أحمد شامي، نادر حمدي ومحمد نور في فيديو يجمعهما، بظهور جديد مجتمعين منذ فترة، وهم يستعيدون ذكريات فترة التسعينيات، بالرقص على إحدي أشهر الأغاني وقتها وهي This Is How We Do It للنجم الأمريكي مونتيل جوردن، وعلق أحمد شامي علي الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" :" شغل الـ90 الجميل".

واما وسابقًا، حذر المطرب والفنان أحمد فهمى، من شخص ينتحل هويته وصفته عبر منصات السوشيال ميديا والهاتف، مؤكدًا أنه لا يتواصل مع أحد من الجمهور إلا من خلال حساباته الموثقة على تويتر وإنستجرام. وقال فهمى، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "أنا وصلنى إن فيه شخص بينتحل شخصيتى، سواء على السوشيال ميديا أو بيبعت لناس من رقم فرنسى، على حسب كلام الفنانة رشا رزق، هى بعتتلى وقالتلى إنه تواصل معاها وقالها إنه بيعمل فيلم". وأضاف فهمى: "أنا عاوز أوجه رسالة لكل الناس، بعد إذنكم أنا لا أتواصل مع أى شخص من الجمهور إلا من خلال حساباته الموثقة على السوشيال ميديا، وغير كده لا أتواصل مع أى شخص بالتليفون، وإذا أنا بعمل عمل فنى فيه جهات مختصة بتتعامل على اختيار الناس وكاست العمل، وأرجو من الجميع تحرى الدقة ويعملوا ريبوت لأى شخص ينتحل اسمى أو أى شخصية عامة".