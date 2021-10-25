شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تؤجل الاحتفال بعيد ميلاد نجلها نوح حتى تتعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفت الفنانة مى كساب بالاحتفال بعيد ميلاد ابنها نوح على صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فقط إلى أن تنتهى فترة العزل المنزلى التى ما زالت فيه بعد إصابتها منذ أيام بفيرس كورونا.

وقالت مى كساب فى تصريحها لـ"الخليج 365"، إن حالتها الصحية أفضل الآن من الأول وتشعر بتحسن الحمد لله، وقررت تأجيل الاحتفال بعيد ميلاد نجلها نوح الذى بلغ من العمر عامين إلى أن تنتهى فترة العزل المنزلى، كما حذرت مى كل أصدقائها ومحبيها من التهاون بهذا الفيروس واتخاذ كل التدابير الاحترازية حتى لا يصابوا بالآلالم التى شعرت بها.

كانت الفنانة مى كساب قد شاركت صورة لها من شرفتها خلال التقاط صورة لها مع أصدقائها بعد زيارتهم لها خلال خضوعها للعزل المنزلى عقب إصابتها بفيروس كورونا، وعلقت مى على الصورة عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام" :"الزيارة في العزل أحلي حاجة حبايب قلبى".

كما نشرت مي صورة لهدية مميزة من ابنتها فريدة لها، وهي عبارة عن حقيبة مدون عليها اسم "فريدة" وطبع كفيها، إضافة إلى عملات جنيهات ورقية، والتي علقت عليها قائلة :"دي أحلي هدية من أحلي بنت في الدنيا فريدة.. ربنا يخليكي ليا بحبك موت يا قلب ماما".

وكانت طمأنت مي كساب، جمهورها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، ووجهت مي كساب رسالة على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلة: "ودائما وعد الله حق ألف حمد وشكر لله على الحب اللي لا يقدر بتمن من كل محنة منحة ومنحتى من الله هي الحب والاهتمام والعطاء من كل الناس اللي حواليه شكرا شكرا من قلبي وقوفكم جنبي بالأفعال والكلام والدعوات أكبر منحه من رب العالمين".

وأضافت الفنانة مي كساب، في رسالتها: "الحمد لله أنا أحسن كتير بفضل الله وإن شاء الله أيام العزل تخلص على خير عشان جوزي وولادي وأبويا وحشوني قوي وأنا معاهم في نفس البيت بس إحساس أنك محروم من حضنهم صعب قوي 14 يوم يا رب يبقوا دول بس عشان مش هأقدر أكتر من كده شكرا من قلبي لكل من ساندني عائلتي أصدقائي زملائي جمهوري.. حبكم الحياة".