شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يجرى بروفات مسرحيته الجديدة "اللمبى فى الجاهلية" لعرضها فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ عدة أيام النجم محمد سعد بروفات مسرحية جديدة بعنوان "اللمبى في الجاهلية "، وذلك على أحد مسارح مدينة نصر، ويشاركه البطولة عدد كبير من فناني الكوميديا منهم ويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم، وإخراج تامر كرم.

وخلال الأيام المقبلة، يتم اختيار إحدى النجمات للمشاركة فى بطولة المسرحية، والتى من المقرر عرضها خلال شهر نوفمبر المقبل.

كان المخرج كريم السبكى قد أعلن عن عودة النجم محمد سعد للسينما بعد غياب بفيلم جديد من إنتاج والده أحمد السبكى، ولم يكشف تفاصيل أخرى عن العمل.

ونشر كريم صورة مع والده المنتج أحمد السبكي والنجم محمد سعد، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا: "بإذن الله عودة واحد من أفضل الكوميديانات في مصر في فيلم جديد إن شاء الله أكتر واحد ضحك مصر بصوت عالى".

والجدير بالذكر ايضا أنه الشهر الماضى، انتشرت شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا فيما أعرب النجم الشهير باللمبى عن غضبه الشديد من هذه الشائعة، ومن الذين أطلقوها.

وقال النجم محمد سعد، فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "أنا زى الفل والحمد لله بصحة جيدة جدا، وحسبى الله فى اللى وراء هذه الشائعة، اللى خضت أهلى وأصدقائى عليا، وإن شاء الله هيشوف الكلام ده في أعز شخص له"