وفاة نجم مسلسل ” Friends ” بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - أعلنت عائلة الممثل ” جيمس مايكل تايلر ” نجم المسلسل الشهير Friends والذي جسد شخصية غانثر وعرف ب (الصديق السابع) عن وفاته مساء يوم أمس الأحد عن عمر ناهز ال 59 عاما .

وتوفي جيمس مايكل تايلر في منزله بمدينة لوس أنجلوس بعد صراع مع مرض سرطان البروستاتا استمر لمدة 3 سنوات .

وقالت عائلة النجم الراحل : ” عرفه العالم بإسم غانثر من مسلسل Friends لكن كل من يحب مايكل عرفه فنانا وموسيقيا وناشطا في حملة التوعية بالسرطان وهو زوج محب ايضًا ” .

وتابعت : ” أحب مايكل الموسيقى وفي أغلب الأحيان وجد نفسه في مغامرات مفاجئة وممتعة .. في حال قابلته مرة واحدة ستصبح صديقه بالتأكيد ” .

فيما قال مدير أعماله في بيان له : ” إذا قابلته ذات مرة صنعت صديقًا مدى الحياة .. أراد مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس فقد شارك قصته بشجاعة وأصبح ناشطًا لمن لديهم البروستاتا لإجراء فحص دم مبكر في سن الأربعين ” .

وتم اكتشاف إصابة جيمس مايكل تايلر بسرطان البروستاتا في عام 2018 والذي شخّصه الأطباء بأنه في مرحلة متقدمة من المرض الذي انتشر بعد ذلك إلى عظامه ومنعه من المشي والحركة .

يذكر أن الظهور الأخير لتايلر كان في حلقة لم الشمل الخاصة بمسلسل Friends والتي ظهر فيها من خلال فيديو بدا فيه مختلفا تماما ووجّه تحية لنجوم العمل .