السعودية تعلن عن تأسيس أول جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية

محمد الفلاح - الإثنين 25 أكتوبر 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين، عن تأسيس أول جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية.



ستجمع الجمعية تحت مظلتها الممارسين المحترفين بمجالات المسرح والفنون الشعبية والسيرك والكوميديا الارتجالية والرقص.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي قرارا، الأحد، بتشكيل مجلس إدارة الجمعية برئاسة الفنان ناصر القصبي.

وتضم اللجنة في عضويتها الباحث الأكاديمي سامي الجمعان والممثل راشد الشمراني والمخرج خالد الباز والممثل والكاتب المسرحي ياسر مدخلي والكاتب فهد الحوشاني ومؤدية الفنون الحركية رؤى الصحاف ومؤدي الكوميديا الارتجالية ياسر بكر والممثل سامي الزهراني والممثلة فاطمة البنوي وراقصة الباليه سميرة الخميس.

وكتب القصبي على حسابه الشخصي في تويتر: "لأكثر من 30 عاما عانى المسرحيون من تحديات هائلة ومصاعب كبيرة. ويشرفني أن أعمل مع زملائي في الجمعية الجديدة لتذليل الصعاب والنهوض بهذه المهنة السامية".

وأضاف: "الزملاء والزميلات المسرحيون، خلال أشهر قليلة ستنطلق أعمال الجمعية ونتطلع إلى مشاركتكم في رحلة إبداع جديدة".

وقوبل قرار تأسيس الجمعية بالترحيب من الفنانين والفنانات بالسعودية وعدد من الكتاب والنقاد والإعلاميين عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينهم الممثل محمد الكنهل والمخرج توفيق الزايدي والشاعر محمد عابس والفنان عبد الإله السناني الأستاذ بجامعة الملك سعود.

وشهدت السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية انفتاحا بمجال الفنون وتأسيس كيانات وهيئات مختلفة من أبرزها الهيئة العامة للترفيه في 2016 وهيئة الأدب والنشر والترجمة في 2020.