طليق غادة عادل بأول تعليق على شائعة زواجه سرا من أنغام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم ينكر المخرج مجدي الهواري، شعوره بالحب تجاه الفنانة المصرية أنغام، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه حب الأخ والصديق لشخصها وفنها و”عشرة العمر” الطويلة، مشيرا إلى أن كلمة الحب هنا لا يجب استخدامها لترويج شائعات “سخيفة” مثل الشائعة التي راجت مؤخرا حول الزواج سرا.

وقال الهواري في أول تعليق على شائعة زواجه سرا من أنغام، بلقاء مع برنامج ” The Insider Arabia “: أنغام أختي وصاحبتي من زمان جدًا، وإحنا فوق مستوى الشائعات، لأن في صلة كبيرة جدًا بينا، زمالة وصحوبية وأخوة وأنا محب كبير، ولما بكتب أنا بحب أنغام فأنا من جمهورها ودي حاجة مفهومة ومش محتاج نكبر الموضوع، وده سخيف أن يطلع يتقال حاجة زي كده.

وسبق أن تدخلت أنغام لنفي نفس الشائعة وعبرت عن استيائها من الشائعات المتكررة حول حياتها الخاصة، ووصفت الشائعة الأخيرة التي أكدت ارتباطها عاطفيا بالمخرج مجدي الهواري طليق الفنانة غادة عادل، بالسخيفة، وطالبت “السخيف” الذي يتعمد نشر أخبار كاذبة عن حياتها الخاصة بالتوقف عن فعلته.

أنغام جمعتها الظروف بشكل عفوي بالمخرج مجدي الهواري أكثر من مرة في الفترة الأخيرة وكان القاسم المشترك في كل اللقاءات الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض مديرة أعمال أنغام، وحضرت مؤخرا كضيفة شرف على عرضه المسرحي “يا ما في الجراب يا حاوي” للنجم يحيى الفخراني وتم الاحتفاء بها على خشبة المسرح، ما دفع البعض لترويج شائعات عن ارتباطهما عاطفيا.

وردت أنغام على الشائعة عبر خاصية الاستوري بحسابها على انستغرام قائلة: للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام.

وسبق أن ردت أنغام على الشائعات المتكررة حول وجود قصة حب جديدة في حياتها واستعدادها للزواج مجددا، وقالت إن كل هذه الشائعات وصلت وتجاهلتها حتى تتفرغ لفنها، ولكنها مستفزة جدا من التدخل في خصوصياتها، وادعاء معلومات عن حياتها الشخصية دون التأكد منها.