أديل تكتسح سباق الأغاني في بريطانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: عادت النجمة العالمية أديل إلى صدارة قوائم المملكة المتحدة وحطمت الرقم القياسي الوطني لمعظم التدفقات خلال أسبوع، بأغنيتها المنفردة الجديدة Easy on Me.

وتصدرت نجمة الغناء البريطانية سباق الفردي في المملكة المتحدة لأول مرة منذ ست سنوات، والتي فازت بأعلى أغنية منفردة منذ عام 2017، بحسب موقع CNN.

وعلى الرغم من سنواتها بعيدًا عن الأضواء، اكتسبت Easy on Me أيضًا 24 مليون مشاهدة عبر خدمات البث في بريطانيا خلال الأسبوع الأول من إطلاقها، محطمة الرقم القياسي- البالغ 16.9 مليون مشاهدة- الذي حققته “أريانا غراندي” بأغنية 7 Rings في عام 2019.

وأغنية Easy on Me هي ثالث أغنيات أديل التي تتصدر قائمة المخططات في المملكة المتحدة بعد Someone Like You وHello، ولدى أديل أيضًا أربعة أرقام على مخطط Billboard Hot 100 في الولايات المتحدة.

كما أن أديل هي أيضًا أول شخص يظهر على غلاف كل من الطبعتين البريطانية والأمريكية لمجلة Vogue في عددها الصادر في نوفمبر، حيث تم إصدار مقابلات لكلا الإصدارين على الإنترنت في أوائل أكتوبر.