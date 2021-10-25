ميريام فارس في الرياض.. تألق ونجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تألقت ملكة المسرح ميريام فارس، في إحياء أمسية فنية رائعة من أمسيات “موسم الرياض” الذي انطلق منذ أيام في المملكة العربية السعودية.

وفاجأت ميريام فارس الجمهور بصعودها على المسرح في الرياضبإطلالة بسيطة، عبارة عن بنطال برّاق مع توب بيج قصيرة من الأمام وطويلة وواسعة من الخلف، واللافت انها تركت شعرها الأجعد على طبيعته واعتمدت مكياجاً خفيفاً يناسب إطلالتها.

وشاركت ميريام فارس متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بمقطع فيديو يوثّق أجواء الحفل الذي أُقيم في العاصمة الرياض، وأظهر تفاعل الحاضرين معها في أجواء في غاية العفوية.

وكانت ميريام فارس قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية، الخميس الماضي، وتم استقبالها بالورود على أنغام أغنيتها “حبيبي سعودي”، ونشرت مقطع فيديو للأجواء وعلّقت قائلةً: “سعيدة جداً بعودتي الى الرياض”.