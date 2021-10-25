الارشيف / فن ومشاهير

نيكول سابا ويوسف الخال بضيافة صادق الصباح.. “تأكيد الإحترام المتبادل”

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلن المنتج الفني الكبير صادق الصباح عن مفاجأة للجمهور من خلال صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، كاشفًا عن لقاء ودّي جمعه بالنجمين يوسف الخال ونيكول سابا في مكاتب شركة “الصباح اخوان” في لبنان.

ونشر “الصباح” صورة تجمعه مع نيكول ويوسف وعلّق عليها قائلاً: “أسعدتني اليوم زيارة النجمين يوسف_الخال و نيكول_سابا إلى مكاتبنا وتأكيد المودة والإحترام المتبادل بيننا على أمل التوفيق للجميع”.

الجدير ذكره أن نيكول سابا ويوسف الخال سبق وجمعتهما أجمل الإنتاجات الدرامية مع شركة “الصباح اخوان”، حيث خاض يوسف بطولة مسلسلي “لو” و”تشيللو” مع الشركة، وكذلك نيكول سابا خاضت بطولة الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة” الذي تتولى الشركة إنتاجه منذ خمس سنوات.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا