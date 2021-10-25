تكريم جديد لـ سمير غانم.. ودنيا وإيمي تغيبان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تغيبت الفنانة دنيا وشقيقتها إيمي سمير غانم، عن حضور تسليم جائزة والدهما الراحل سمير غانم في الدورة الثالثة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي برئاسة المخرج عمرو قابيل، والذي أقيم في المتحف القومي للحضارة.

وأقيمت الدورة الثالثة تحت شعار “مصر جديدة… مستقبل جديد”، وتحمل اسم الفنان الراحل، وشهد حفل الافتتاح حضور اللجنة العليا للملتقى وعلى رأسها الدكتور حسام بدراوي والفنانة سميرة عبدالعزيز، والنائبة بمجلس النواب الكاتبة ضحى عاصي.

وكرّم المهرجان هذا العام، اسم الفنان الراحل سمير غانم، وصلاح عبدالله، وشيرين، وفتحي عبدالوهاب، والمخرج تامر كرم، والكاتب الإماراتي عبدالله مسعود.

وتستمر فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي حتى يوم 30 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ومن المقرر أن تستضيف الجامعة البريطانية حفل الاختتام مع إعلان الجوائز.

ويضم الملتقى هذا العام العديد من المسابقات منها مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، ومسابقة حازم عزمي للنقد المسرحي، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات ضمن الإطار الفكري للملتقى.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية الفنان السعودي سامي الزهراني، والفنان السوري جمال سليمان، والفنانة المصرية وفاء الحكيم، والفنانة اللبنانية شادية زيتون، والفنانة الفرنسية فيليب جيجيت.