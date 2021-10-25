مهووس كيم كاردشيان يخترق الأمر التقييدي ضده.. ويغرم بمبلغ مالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتقلت الشرطة الأميركية متعقب ومهووس نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، وذلك بعد خرقه الأمر التقييدي الذي حصلت كيم عليه ضده، وظهوره مرة أخرى أمام منزلها، متجاهلاً الحكم القضائي.

ونشر موقع “eraofnews” أن المتعقب يُدعى نيكولاس كوستانزا، الذي أرسل – في وقت سابق – لمنزل كيم عدة هدايا من ضمنها خاتم خِطبة ووسيلة لمنع الحمل واتهمته نجمة برنامج تلفزيون الواقع من قبل بأنه يتعقبها ويُشكل مصدر تهديد لها ولعائلتها بأكملها.

الآن.. بعد أن اخترق كوستانزا شروط الأمر التقييدي الصادر ضده، واعتقلته الشرطة من أمام منزل كيم الموجود بسان فيرناندو فالي، لوس أنجلوس، وذلك بعد بلاغ رجال الأمن المسؤولين عن حراسة المنزل بإلقائهم القبض على شخص بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، ولم تذكر الصحف أو المواقع ما إذا كانت كيم موجودة داخل المنزل أم لا!

ولن يتوقف مصير كوستانزا على اعتقاله فقط بجنحة المطاردة والتعدي على أملاك الغير، لكنه سيتم تغريمه بمبلغ مالي قدره 150 ألف دولار، جراء خرق شروط الأمر التقييدي الصادر ضده.

الجدير ذكره أن كيم تخوض الآن مرحلة انفصال عن زوجها السابق مغني الراب كانييه ويست، الذي حصل منذ عدة أيام على حكم نهائي بتغيير اسمه إلى YE، حيث تقدمت في شهر فبراير الماضي بدعوى قضائية للحصول على الطلاق رسمياً.

وبالرغم من دعوى الطلاق، فإن كيم وويست يحافظان على علاقة ودية من أجل أطفالهما الأربعة، وشُوهدا أكثر من مرة سوياً وهما يتناولان العشاء، وأيضاً حضرت كيم بجانبه عند إطلاق ألبومه الجديد “دوندا”، الذي حقق نجاحاً كبيراً في مختلف دول العالم، وحرصت أيضاً على معايدته في ذكرى مولده، من خلال منشور لطيف على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونفى الثنائي كيم وويست أنهما ينويان العودة مرة أخرى لحياتهما الزوجية والعائلية، وذلك بعد أن أثار ظهورهما شائعات عودتهما مرة أخرى.

وأثارت كيم، في وقت سابق، الجدل والانتقادات بعد ظهورها ببدلة جلدية تُغطيها بالكامل حتى وجهها وذلك خلال فعاليات مهرجان “ميت غالا”، وتلقت كيم العديد من ردود الأفعال والتعليقات المدينة لإطلالتها، وتتهمها بأنها إطلالة غير مفهومة لجذب الأنظار فقط.